Сменяйте четката за зъби след почистване на зъбен камък и след боледуване, посъветва д-р Михаил Далемски, лекар по дентална медицина, в интервю занаНямам претенцията, че имам генерално наблюдение върху оралното здраве на българина, аз съм общопрактикуващ зъболекар и не мога да дам статистическа извадка.Мога да кажа, че моите пациенти са доста съзнателни по отношение на зъбите си. Аз практикувам повече от 20 години и смятам, че българинът има изградени навици да поддържа зъбите си и да се грижи за тях.Много ми хареса този въпрос, защото наистина нашата професия всява страх у децата. Ние имаме естествен конфликт на интереси, за съжаление, защото нашите манипулации са малко или много плашещи и понякога болезнени. Именно за това смятам, че детето е разумно да види зъболекар още от най-ранна възраст, когато не се налага да се прави нещо по зъбите. Да посети кабинет, да види какво се случва там, да не се налага още от първия път да се прави манипулация.Има специализирани детски клиники, които наблягат на интериора и на изграждане на среда за игра, която предразполага детското въображение. Това разбира се, е много добре.Този въпрос не е застъпен нито в училище, нито като държавна политика - да бъдат изградени навици за миене на зъбите, а те наистина са специфични. Аз лично, в моята практика, имах училище по устна хигиена преди години, в което обучавах деца. Това беше половинчасова програма, с демонстрация, леко игрива среда. Зъбите се боядисват с оцветител и след измиването се проверява, доколко децата са усвоили тези навици.Първото и много важно нещо е редовно да се сменя четката за зъби. Практиката е на всеки 3 месеца да бъде сменявана, защото косъмчета се захабяват и деформират. След това тя не е ефикасна за почистване.Разбира се.Да. Освен това горещо препоръчвам на моите пациенти, след профилактичното почистване на зъбния камък, което се прави веднъж или два пъти годишно, да сменят четката. Освен това тя трябва да бъде сменявана и след боледуване, защото тези четки вече са инфектирани с микробите, с които се борим.Има едно хитро правило - човек да полза 2 четки за зъби – за сутрин и за вечер, за да може четката да бъде добре измита и добре изсъхнала до следващото миене, да има 24-часов цикъл.Не съм съгласен с тази констатация, защото има различни модели електрически четки, с много различни функции.Има и достатъчно смарт четки, които засичат времето на четкане, хубаво е да бъде от 2 до 3 минути, т.е. четката предупреждава, ако човек не е четкал достатъчно.Има индикатори за натиск, които могат да показват дали натискът е достатъчен или прекомерно силно натискаме, което рискува да изтрие емайла. Има ултразвукова функция, която действа допълнително противомикробно върху зъбната плака. Така че една добра електрическа четка за зъби може да има своите предимства.Ако човек е достатъчно умел и съвестен, с ръчната четка за зъби също може да свърши много добра работа.Насочвам вниманието към междузъбното почистване, което е много важно. То се прави с конец или междузъбна четка за зъби.Да, техниката с която се използва конец, е разбира се, специфична. Силен приложен травматичен натиск може да травмира системно венците. Така че пак трябва да се ползват с внимание. Но все пак златният стандарт за междузъбното почистване все още е зъбният конец.Нито ръчна, нито електрическа четка за зъби, нито машина може да изчисти междузъбното пространство. Трябва да има допълнително средство. Дори оралния душ, който впръсква течност под налягане, освежава зъбите, но не може да изчисти ефикасно биофилма, който е причина за междузъбен кариес и за образуване на венечни джобове.Бих препоръчвал поне вечер да се прави с основното миене. Както отдавна е известно: вечер за здраве, сутрин за красота се мият зъбите. Но вечер, с основното измиване, почистване с междузъбна четка или конец е абсолютно задължително.Зависи. Има хора предразположени повече към проблеми с венците, има хора предразположени повече към кариеси. Донякъде има генетично предразположение. Индивидуално е. Обикновено човек е предразположен или към проблеми с венците или към кариеси. Някои пациенти, които са по-злощастни в своята генетика, съчетават и двете.Ние, зъболекарите, наричаме това кариесна триада. Тук може да добавим и устойчивостта на емайла, което е генетиката. Когато се препокрият лоша хигиена с диета, която съчетава много захари плюс слаба генетика на емайла, тези пациенти са най-рисковите.Да, наистина понякога е може би удобно да ги приспим със сладък сок, но това често води до кариес в ранното детство, което при малки пациенти е нещо много, много трудно за овладяване и за лечение.Основното притеснение на родителите и по-отрастващите пациенти е всъщност естетиката, разбира се.Никой не обича да вижда преден крив зъб или някой щръкнал някъде. Така че те казват: "Абе, може ли тука тези зъби малко да ги подредим по някакъв начин“.Това е най-трудната малформация, казваме ние, за корекция, защото тя е много често генетична и се придава по наследство. Много често тя е заключена в размера на челюстта и с проста ортодонска корекция това е почти винаги кауза пердута. В много случаи за обратната захапка се налага да се прави операция, наречена ортогнатична хирургия, което ще рече намаляване на размера на долната челюст от самата кост.Поставяме на преден план естетиката, но заради недобре подредени зъби, след време може да се появят и проблеми с венците, заради трудното почистване на междузъбното пространство.Абсолютно имате право. Всъщност това е нещо, което пациентите подценяват като цяло, защото за тях водещ е кривият зъб. Всъщност правилното разположение на зъбите в зъбната дъга предполага по-малко влизане на храна в междузъбните пространства и по-лесно поддържане здравето на венците. Това е пък води и до по-малко образуване на кариеси.В момента златният стандарт са брекетите - брекет върху всеки зъб, в който се включва една дъга, която обединява зъбите и се правят корекции на позицията, на отделните зъби, на двете зъбни дъги, една към друга. Все повече навлизат алайнерите.Това са пластмасови твърди шини, които с преместват планирано, предварително на софтуерен план, зъбите да кажем по 0,3 мм. По този начин може носенето на поредица от шини, да направи корекция на зъбната позиция. Едно брекетно лечение средно протича от година и половина до две, понякога три, зависи какво се коригира, каква е целта, колко съдейства пациентът. Във всяка ортодонтия изключително важно е съдействието на пациента.Абсолютно, да. И това е подводният камък. Защото ние хубаво ще наредим брекети, ще сложим всичко, но покрай тези брекети могат да се развивият кариеси при недостатъчна хигиена, това е катастрофа. Много по-трудно е почистването и наистина изисква много повече усилия, затова трябва да е мотивиран пациент. Това е едната част от съдействието на пациента в нашето лечение, което е изключително важно.Средно се прави на 4 до 6 месеци посещение при лечение с брекети. При всяко посещение се преценява нивото на устна хигиена и пациентът се предупреждава.Съгласен съм. Винаги всяко ортодонско лечение в своя край включва като задължителна фаза така наречения ретенционен период. Това е някаква форма на стратегия за задържане на резултата. Най-често по долните зъби се залепват едно телче, от кучешки до кучешки зъб от вътрешната страна, което задържа позицията на резците.Има различни други видове ретайнери. Обикновено на горната челюст се слага твърда шина, прозрачна, която много напомня на алайнерите, които изправят зъбите, но тя вече не е активна, тя задържа този резултат. И тук пак идва и ролята на пациента, който трябва да си носи все пак тази шина, за да не изгубим резултата. Винаги има тенденция към рецидив.Това е природата. Също така и при ортодонското лечение има някои принципи, които ако не се спазват, тенденцията към рецидив е по-голяма.Много е важна профилактиката. Разбира се, на всеки 6 месеца е добре да се направи профилактичен преглед. За съжаление, Здравната каса го поема веднъж годишно в България. Хубаво е след 25-30 години, спрямо състоянието на венците, да се прави професионално почистване на зъбния камък и биофилма, ако е необходимо и 2 пъти.Попитайте вашия стоматолог дали може да ви обърне внимание как да четкате по-ефективно зъбите си. Най-вероятно ще ви каже, ще ви обясни.Внимавайте за диетата, която спазвате. Ако сте яли нещо много сладко, измийте зъбите след това, няма да навреди. Следете за симптоми. Когато се появява някаква болка и тя не изчезва, просто попитайте зъболекаря си: "Тук не става ли нещо с този зъб?“. Сладко, студено са основните провокации за кариеса, при дъвчене инфекции от корените дават болка.Разбира се. Всяко лечение проведено на по-ранна фаза е много по-лесно, много по-бързо, много по-евтино, много по-сигурно като резултат. За съжаление, когато стигнем до умъртвяване на зъб, дори и специалист по коренови канали под микроскоп да го проведе, успеваемостта, т.е. липсата на усложнения след това е 98%. При лечението на кариес успеваемостта може да кажем е 100%. Така че по-ранното лечение винаги е за препоръчване.Разбира се трябва да си храним и да живеем както ни е приятно. Ако спазваме достатъчно стриктно сутрин и вечер миенето, т.е. от 2 до 3 минути да изчеткаме навсякъде и всички повърхности, няма време да се натрупа биофилм върху повърхностите, който прави опасните неща по зъбите.Започва да се формира въпросният биофилм. Отлагане на хранителни материи след едно нахранване не е опасно. Не е много естетично и много красиво, но не е опасно за зъбите. Биофилмът, формиран върху зъбите атакува и венците, и емайла.Това, което мога да дам като препоръка, ако човек няма възможност да си изчетка зъбите, а е ял нещо сладко, за да се пребори с тези киселини, които всъщност се образуват от сладкото, може да изяде нещо алкално, да направи неутрализация, например едно сиренце да си хапне.Да, права сте, че въпросът е дискусионен. Всъщност не съм намерил сериозна, професионална литература, която да казва, че е вредно. Аз лично много харесвам избелването и го правя от 2004-та, когато започна моята самостоятелна практика. Това беше тогава начина да привличам пациенти, защото все още беше доста ново. Не мога да кажа, че някой от тези пациенти, който си е избелвал зъбите, след това е имал оплакване, че емайлът му се е увредил. Включително и аз самият.Да. Никога не стават толкова жълти, колкото са били в началото. Но да, могат малко да си връщат цвета в зависимост от това доколко човек приема оцветяващи храни и напитки или е пушач. Оцветяващите храни и напитки са примерно червено вино, кока-кола, кафе.По време на избелване принцип се ограничават всички тези оцветяващи храни и напитки, но човек може да ги приема все пак със сламка. Особено кафето е проблем за хората, обикновено за сутрешното им събуждане.До голяма степен. За съжаление, всеки си има слабо място. Има хора, на които слабото място са техните зъби, и за съжаление, тези хора трябва да полагат много повече грижи, за да имат зъби в добра кондиция.Зъбният камък, стандартно, поне веднъж годишно след 25 годишна възраст трябва да се почиства. Вече все повече има и млади хора, които трупат. Много зависи човек как се храни и е индивидуално количеството камък, което човек отлага. Както някои хора правят камъни в бъбреците, други не, някои отлагат зъбен камък, други не.Задължително. Няма как да избягаме от това. Знаете ли как се натрупва зъбният камък?От слюнчения ток, казваме. Т.е. там, откъдето тече слюнката. Затова зъбният камък е най-вече по долните резци и срещу горните кътници. Точно там има отвори на слюнчена жлеза.Високата киселинност на стомаха може вторично да уврежда зъбите. Всяка киселинна атака към емайла е опасна. Дали ще е образувана от захари, дали е от киселината, която се формира в стомаха, това е киселинна атака. Затова много често разпитваме хора с масивен кариес дали нямат гастрит или проблеми със стомаха, след което ги съветваме за преглед при гастроентеролог, защото това е потенциална причина.За зъбния камък е много важно да споменем, това е научно документирано, че токсините, които се образуват от микробите в зъбния камък, могат да атакуват далечни органи - сърдечни клапи или въобще тъканите на сърцето, както и да засегне бъбречната функция и нейната структурата.Така че почистването на зъбния камък играе ролята на детокс за целия организъм.Възпалените венечни джобове определено също могат да рефлектират върху цялото тяло.