DJ Марти G e получил инсулт
"Да се помолим за Марти G Младенов да се оправи от инсулт“, написа той в страницата си.
DJ Марти G е един от най-известните ретро диджеи в България и има над 39 години опит на сцената. Роден е на 23 февруари 1967 г. в София в семейство на циркови артисти. През 1985 г. е приет в Цирковото училище в Москва, където изучава клоунада, но не успява да завърши поради служба в казармата. След това завършва механотехникум и придобива средно-специално образование.
През годините DJ Marti G води предавания в редица радиостанции, включително Радио "Експрес“, Радио "99“, Радио "Канал Ком“, Радио "7 Дни“, Радио "Мая“ и Радио "Спорт“, където популяризира хип-хоп и диско музика.
Той е подгрявал концерти на световно известни изпълнители като Jeru The Damaja, Redman, Onyx, Gipsy Kings, Snoop Dogg, EPMD, Ice Cube и много други. Неговите ретро партита остават сред любимите събития за феновете на класическите хитове.
Състоянието на DJ Marti G към момента не е уточнено, а феновете и колегите му му пожелават бързо възстановяване.
Още от категорията
Почина Слава Рачева
17.03
Почина Любомир Пеевски
11.03
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя компромиси, най-вече с времето с децата
07.03
