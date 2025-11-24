DOGE на Илон Мъск бе разпуснат по-рано от планираното
©
"Той не съществува“, заявява Купор пред Reuters. Той добавя, че DOGE вече не е "централизирана структура“.
Според информационната агенция, Службата за управление на персонала (OPM) е поела много от функциите на разпуснатата агенция.
Малко след встъпването си в длъжност, американският президент Доналд Тръмп обяви серия от мерки за намаляване на размера на правителството и борба с бюрокрацията. Той възложи на Мъск да наблюдава работата на Департамента за правителствена ефективност (DOGE).
Още по темата
/
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Още от категорията
/
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Димо Алексиев потъна в дългове
17:34 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.