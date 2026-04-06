Този период от годината е време, в което всеки от нас може да се вглъби в себе си. По примера на нашия Спасител, човек трябва внимателно да анализира изминалия 40-дневен пост - време, в което всеки е призван да очисти себе си и отново да потърси Божията чистота. Това каза в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС Петър Паунов, член на Висшия църковен съвет.

"Днешният ден, след вчерашното Възкресение на Лазар, ни показва на какво ни учи Христос. Докато съвременните лидери се стремят да управляват, да водят и да се извисяват, Tой идва, за да ни послужи. Именно затова влиза в Йерусалим не в царска колесница, а смирено - възседнал осле, за да покаже пътя към спасението", подчерта той.

По думите му тези дни символизират възможността за укрепване на вярата, а чрез нея и корените на човека.

"Всички сме свидетели как слабите фиданки често стават жертва на неприятели, а вековните дървета с дълбоки корени стоят здраво. Ако искаме да имаме устойчивост, трябва да укрепваме корените си чрез вярата и чрез подкрепата към ближните. Да живеем за доброто на другите, а не само за себе си", посочи гостът.

"Предстоят дните на последните страдания, които Христос извървява по пътя към своята Голгота. Той преминава през всичко това, за да даде своето тяло и кръв на Тайната вечеря, а след това в Гетсиманската градина да преживее предателството. Всички тези осъзнати стъпки водят към победата над смъртта. Тази победа обаче не идва даром. Всеки от нас трябва да я пожелае в сърцето си и да положи усилия чрез молитва и действия към околните и нуждаещите се", каза Паунов.

На въпрос какво духовно послание носят тези дни, той отговори:

"Да бъдем смирени - само така можем да се извисим. Да загърбим завистта и омразата, както и всичко привидно и преходно, което светът ни предлага. Лъскавите неща често водят до още страдания. Днешните победи обаче нерядко са свързани с болката на мнозина", поясни той.

"Човекът е създаден от Бог и носи частица от него в себе си. Душата ни се стреми към чистота, докато тялото често ни отклонява от правия път. Именно затова е важно да следваме уроците на Христос - чрез любов, смирение и осъзнатост", обясни Паунов.

Повече чуйте в звуковия файл.