На прага на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития от Варна през януари 2025 година:

Сняг се сипе на парцали във Варна

Пожар във Варна! На място има 6 пожарни!

Хиляди кокичета цъфнаха край Добрич   

Започва голям проект на Крайбрежната алея във Варна до дни

Тежка катастрофа на входа на Варна  

Решиха за колко ще паркираме в центъра на Варна