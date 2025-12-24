Да си припомним най-важните събития от януари 2025 година във Варна
Нека си припомним най-важните събития от Варна през януари 2025 година:
Сняг се сипе на парцали във Варна
Пожар във Варна! На място има 6 пожарни!
Хиляди кокичета цъфнаха край Добрич
Започва голям проект на Крайбрежната алея във Варна до дни
Тежка катастрофа на входа на Варна
Решиха за колко ще паркираме в центъра на Варна
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
