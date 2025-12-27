Да си припомним най-важното за Варна и региона от април 2025 година
Нека си припомним най-важното от Варна от април 2025 година:
Системата на Vivacom във Варна се срина
Варненец: Това е един от най-мръсните райони на Варна! Очакваме да се завъдят динозаври
Няма връщане назад за това училище във Варна
Тук се планира нов подземен паркинг във Варна
Градушка удари Варна, части от града са под вода
Варненци се събраха на протест срещу насилието над деца и педофилията
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
26.12
Актуални теми
