На прага на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важното от Варна от април 2025 година:

Системата на Vivacom във Варна се срина

Варненец: Това е един от най-мръсните райони на Варна! Очакваме да се завъдят динозаври

Няма връщане назад за това училище във Варна

Тук се планира нов подземен паркинг във Варна

Градушка удари Варна, части от града са под вода

Варненци се събраха на протест срещу насилието над деца и педофилията