Може и да изглежда като дребен знак, но запетаята често решава съдбата на изречението. Понякога – и на човека. Не вярвате? Помислете за следното: "Да се обеси, не да се помилва“ и "Да се обеси не, да се помилва“. Само една запетая, а две напълно противоположни значения.

Запетаята е не само част от правописа, тя е и критично важен елемент от стила, яснотата и дори… етикета в писмената комуникация.

Запетаята е препинателен знак, използван за отделяне на самостоятелни части в изречението или на прости изречения, свързани в сложно. Тя изпълнява две основни функции:

- разделя елементи, които иначе биха се слели в смислов хаос;

- огражда поясняващи или вметнати изрази, които не са част от основното изказване.

- подрежда думите по такъв начин, че читателят да ги "чуе“ правилно.

Кога точно се поставя запетая?

1. В просто изречение

При еднородни части без съюз:

- Масата, столът, шкафът бяха в безпорядък.

Обособени части (най-често описателни):

 - Детето, облечено в синя тениска, тичаше след топката.

Повторени думи:

 - Той беше уморен, уморен до безумие.

Вметнати изрази:

 - Изглежда, няма да успеем навреме.

Но: Ако вметнатата част е след едносричен съюз, напр. "и“, "а“, запетая не се поставя:

- И разбира се ще се върне.

2. В сложно съчинено изречение

Когато липсва съюз (безсъюзна връзка):

 - Излезе, спря, погледна към небето.

При двойни съюзи:

 - Нито ти, нито аз ще бъдем там.

Пред противителни съюзи:

 - Опита се да отговори, но замълча.

3. В сложно съставно изречение

При подчинени определителни изречения:

 - Човекът, който стоеше до вратата, изчезна.

С подчинени обстоятелствени за време, начин, причина:

 - Ще тръгнем, щом се върнат.

Съюзите "който“, "както“, "защото“, "тъй като“:

- Той каза, че не знае.

Изключение: Не се слага запетая, ако пред съюза има отрицание или пояснителна дума:

- Той каза не че не иска, а че не може.

Най-честите грешки с поставянето на запетая

Пропусната запетая пред втория елемент от двойните съюзи

- И аз и ти ще бъдем поканени → И аз, и ти ще бъдем поканени

Погрешна запетая пред "че“ в сложни съюзи

 - Въпреки, че закъснях → Въпреки че закъснях

Липса на запетая при пояснение чрез "или“

- Портокалите или цитрусите съдържат витамин C → запетая, ако       пояснява

Погрешна запетая пред съюз "че“ с уточнение

 

 - Дори, че си тук → Дори че си тук

Забравена втора запетая при вметнат израз

 - Той, разбира се ще участва → Той, разбира се, ще участва

Допълнителна помощ: къде да проверим?

Официалният правописен речник на БАН

Онлайн редактори и текстови коректори

Ако не си сигурен – промени изречението така, че пунктуацията да стане очевидна. Или го кажи на глас – паузите в речта често подсказват нуждата от запетая, пише Actuano.