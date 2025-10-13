Може и да изглежда като дребен знак, но запетаята често решава съдбата на изречението. Понякога – и на човека. Не вярвате? Помислете за следното: "Да се обеси, не да се помилва“ и "Да се обеси не, да се помилва“. Само една запетая, а две напълно противоположни значения.Запетаята е не само част от правописа, тя е и критично важен елемент от стила, яснотата и дори… етикета в писмената комуникация.Запетаята е препинателен знак, използван за отделяне на самостоятелни части в изречението или на прости изречения, свързани в сложно. Тя изпълнява две основни функции:- разделя елементи, които иначе биха се слели в смислов хаос;- огражда поясняващи или вметнати изрази, които не са част от основното изказване.- подрежда думите по такъв начин, че читателят да ги "чуе“ правилно.Кога точно се поставя запетая?1. В просто изречениеПри еднородни части без съюз:- Масата, столът, шкафът бяха в безпорядък.Обособени части (най-често описателни):- Детето, облечено в синя тениска, тичаше след топката.Повторени думи:- Той беше уморен, уморен до безумие.Вметнати изрази:- Изглежда, няма да успеем навреме.Но: Ако вметнатата част е след едносричен съюз, напр. "и“, "а“, запетая не се поставя:- И разбира се ще се върне.2. В сложно съчинено изречениеКогато липсва съюз (безсъюзна връзка):- Излезе, спря, погледна към небето.При двойни съюзи:- Нито ти, нито аз ще бъдем там.Пред противителни съюзи:- Опита се да отговори, но замълча.3. В сложно съставно изречениеПри подчинени определителни изречения:- Човекът, който стоеше до вратата, изчезна.С подчинени обстоятелствени за време, начин, причина:- Ще тръгнем, щом се върнат.Съюзите "който“, "както“, "защото“, "тъй като“:- Той каза, че не знае.Изключение: Не се слага запетая, ако пред съюза има отрицание или пояснителна дума:- Той каза не че не иска, а че не може.Пропусната запетая пред втория елемент от двойните съюзи- И аз и ти ще бъдем поканени → И аз, и ти ще бъдем поканениПогрешна запетая пред "че“ в сложни съюзи- Въпреки, че закъснях → Въпреки че закъсняхЛипса на запетая при пояснение чрез "или“- Портокалите или цитрусите съдържат витамин C → запетая, ако поясняваПогрешна запетая пред съюз "че“ с уточнение- Дори, че си тук → Дори че си тукЗабравена втора запетая при вметнат израз- Той, разбира се ще участва → Той, разбира се, ще участваДопълнителна помощ: къде да проверим?Официалният правописен речник на БАНОнлайн редактори и текстови коректориАко не си сигурен – промени изречението така, че пунктуацията да стане очевидна. Или го кажи на глас – паузите в речта често подсказват нуждата от запетая, пише Actuano.