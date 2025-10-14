ЗАРЕЖДАНЕ...
Да спрем омазняването на косата през есента: Избери шампоан без сулфати и забрави за шапките
©
Причината не е само в климата. "Фокус" провери за вас и поднася обективните причини за проблема. Есента е време на хормонални промени, стрес и смяна на грижата за скалпа.
След лятното изсушаване, мастните жлези решават да компенсират и започват да работят на пълни обороти. Добави към това вълнените шапки, които задържат топлината и влагата, и получаваш ефект "вечно трети ден без измиване“.
Но има спасение – и то не е да миеш косата всеки ден. Ето няколко реални съвета от фризьори и дерматолози:
– Избери подходящ шампоан – без сулфати и с надпис balancing или purifying.
– Не мий с гореща вода. Топлата активира мастните жлези, хладката поддържа баланса.
– Не прекалявай с балсама и маските. Нанасяй ги само по дължините, никога в корените.
– Избягвай постоянното докосване и ресане. Колкото повече пипаме косата, толкова по-бързо се омазнява.
– Шапките и качулките – пери ги редовно, защото събират мазнина и бактерии.
– Сух шампоан – чудесен помощник, но не решение. Използвай максимум два пъти седмично.
И не, косата ти не "свиква“ с шампоана – това е мит. Просто сезонът променя всичко – температурата, влажността, дори настроението ни.
Ако косата ти изглежда като извадена от фритюрник още на втория ден, не си сама – просто тялото ти се опитва да намери баланс между летния пек и зимния студ.
Истинската грижа започва, когато спреш да наказваш косата за това, че е жива и й позволиш да се адаптира. Малко себум не е престъпление, но небрежният вид е поправим.
Още от категорията
/
Гъмзата се потроши
15:26
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.