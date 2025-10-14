Лятото си отиде, а с него и дните, в които косата изглеждаше като след реклама на шампоан. С първите по-хладни сутрини и шапки идва сезонът на мазните корени и обидно бързото омазняване.Причината не е само в климата. "Фокус" провери за вас и поднася обективните причини за проблема. Есента е време на хормонални промени, стрес и смяна на грижата за скалпа.След лятното изсушаване, мастните жлези решават да компенсират и започват да работят на пълни обороти. Добави към това вълнените шапки, които задържат топлината и влагата, и получаваш ефект "вечно трети ден без измиване“.– Избери подходящ шампоан – без сулфати и с надпис balancing или purifying.– Не мий с гореща вода. Топлата активира мастните жлези, хладката поддържа баланса.– Не прекалявай с балсама и маските. Нанасяй ги само по дължините, никога в корените.– Избягвай постоянното докосване и ресане. Колкото повече пипаме косата, толкова по-бързо се омазнява.– Шапките и качулките – пери ги редовно, защото събират мазнина и бактерии.– Сух шампоан – чудесен помощник, но не решение. Използвай максимум два пъти седмично.И не, косата ти не "свиква“ с шампоана – това е мит. Просто сезонът променя всичко – температурата, влажността, дори настроението ни.Ако косата ти изглежда като извадена от фритюрник още на втория ден, не си сама – просто тялото ти се опитва да намери баланс между летния пек и зимния студ.Истинската грижа започва, когато спреш да наказваш косата за това, че е жива и й позволиш да се адаптира. Малко себум не е престъпление, но небрежният вид е поправим.