Изпълнителният продуцент на хитовия телевизионен шпионски трилър "Техеран“ е била намерена мъртва в хотел в Атина. Дана Идън е била в Гърция, за да снима четвъртия сезон на сериала, съобщава израелската държавна телевизия Kan.Полицията съобщава, че тя е била намерена мъртва в хотелска стая и е започнато разследване.52-годишната израелка е била открита, след като роднина е направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея.Причината за смъртта не е потвърдена, но полицията заявява, че въз основа на доказателствата и свидетелствата случаят се разглежда като самоубийство.Международната продуцентска компания Donna and Shula Productions публикува изявление, в което отхвърля всички "неоснователни“ слухове за смъртта й."Това е момент на голяма скръб за семейството, приятелите и колегите“, се посочва в изявлението."Продуцентската компания желае да изясни, че слуховете за смърт, свързана с престъпление или национализъм, не са верни и са неоснователни.“