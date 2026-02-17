Дана Идън, продуцент на хитов шпионски сериал, е намерена мъртва в хотелска стая в Атина
©
Полицията съобщава, че тя е била намерена мъртва в хотелска стая и е започнато разследване.
52-годишната израелка е била открита, след като роднина е направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея.
Причината за смъртта не е потвърдена, но полицията заявява, че въз основа на доказателствата и свидетелствата случаят се разглежда като самоубийство.
Международната продуцентска компания Donna and Shula Productions публикува изявление, в което отхвърля всички "неоснователни“ слухове за смъртта й.
"Това е момент на голяма скръб за семейството, приятелите и колегите“, се посочва в изявлението.
"Продуцентската компания желае да изясни, че слуховете за смърт, свързана с престъпление или национализъм, не са верни и са неоснователни.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
Наша актриса: Пазете се
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кога да потърсим ревматолог и защо ранната диагностика е ключова?...
16:06 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:55 / 16.02.2026
Лаеща кашлица: Кога причината не е в белите дробове?
13:58 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
10:15 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.