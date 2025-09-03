ЗАРЕЖДАНЕ...
Дани Стойкова, певица: Скоро ще е готов клипът на песента ми "Фантазия"
"Преди седмица заснехме клипа към една от песните в моя дебютен мини албум, който издадох през месец юни. Той се състои от четири песни и е факт благодарение на НФК. Това ще е втори клип към албума. Първият беше към песента "Силует“. Очакваме видеото към "Фантазия“ да е готово през октомври или ноември. Режисьорът, с когото работя е Румен Драганов. Сега чакам крайния резултат. Това е третия клип, който снимам с екип "Ракета“, обясни Стойкова.
Младата певица разказа, че сама пише текстовете и музиката на песните си. Да е певица е нейна сбъдната мечта. Не е съгласна с мита, че "музикант къща не храни“. Според нея с усилен труд, търпение и добър късмет нещата се получават.
"Цялото ми име е Йорданка-Мария Стойкова. Цял живот са ме наричали Дани. Замисляла съм се за творчески псевдоним, но все още не съм избрала“, каза тя. Популярността не е есенцията на това да правиш музика, категорична е младата певица. Според нея големият проблем на днешното общество е самотата.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл, а къде и кога може да слушате на живо Дани Стойкова може да разберете от нейната Facebook страница.
