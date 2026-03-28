Младите надежди на българското кино Калоян Трифонов и Даниел Върбанов споделиха любопитни подробности за новия сериал "Вяра, надежда, любов“, който пренася зрителите в бурните години на прехода. В студиото на "Тази събота и неделя“ по bTV актьорите разкриха какви жертви са направили за ролите си на "лоши момчета“ и какво предстои в края на първия сезон.Продукцията, която се излъчва всеки петък, събота и неделя от 22:00 часа по bTV, разказва история за сблъсък на ценности, амбиции и оцеляване. В центъра на сюжета са три сестри, чиито съдби се преплитат с опасния свят на подземните структури.За да влезе в образа на коравия Геле, Калоян Трифонов е преминал през сериозна физическа трансформация. Актьорът е свалил 5 килограма само за един месец, за да постигне нужната визия. Според него най-трудното е да изиграеш герой, който вярва, че престъпните му действия са напълно оправдани.От своя страна Даниел Върбанов, който играе Васо, признава, че в реалния живот е "послушно момче“ и за разлика от колегата си, дори е качил тегло по време на снимките заради добрия кетъринг на терен."Аз пък качих, може би от баничките от кетъринга“, споделя Даниел. "Не съм чувствал стрес на снимачната площадка, даже много се забавлявахме“. И допълва, че днес е последният му снимачен ден по сериала. "Като приключа тук, отивам да позастрелям двама-трима души“, шегува се той. И намеква, че това е краят на първи сезон."Всъщност, не бих се описал като лошо момче – какъвто е героят ми Васо“, започва разговорът Даниел Върбанов. "Дори напротив – много добро и послушно момче съм в живота“, добавя той с усмивка.Той загатна за вълнуващ финал на първи сезон, шегувайки се, че веднага след интервюто отива да "застреля двама-трима души“ за последната си сцена."Тези, които стрелям са лоши! Така де, не аз, а Васо. Васо ще убие няколко човека и след това Даниел Върбанов ще се прибере вкъщи, ще се изкъпе и ще е завършил първи сезон на "Вяра, Надежда, Любов". Дано не се опъват много, че трябва да се прибирам", допълва шеговито артистът.Калоян Трифонов отбеляза, че борбата за власт и позиции от онези години за съжаление все още е актуална тема. Даниел Върбанов обаче подчерта положителната промяна – днес по улиците е далеч по-безопасно, отколкото в епохата, пресъздадена на екрана.