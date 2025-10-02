Интервю за предаванетопос Даниела Настева, пианист и композитор, за дебютния и видеоклип "Stormy".Да, точно така. Дебютен е, защото за пръв път всъщност правя видеоклип. Но това не се отнася за музиката. "Stormy" излезе преди една година, вече видеоклипът е налице след още една година като визуален образ, който допълва всичко, което съм искала да израза чрез музиката си.О, да, разбира се. Още в 2021 година излезе дебютният ми клавирен албум "Connection" и оттогава е достъпен до всички музикални платформи да се слуша. Продължила съм с още музикални творби, които излизат. Дори наскоро, съвсем наскоро бих казала, последната ми е "Nocturno".Да, аз всъщност съм на пианото от ранна детска възраст. Още от 5-годишна бях приета в Музикалното училище. Бих казала, че тогава дори започна моят професионален път и съм свързана с пианото си цял живот. Това е моят инструмент, с който се изразявам. След Музикалното училище продължих в София при проф. Милена Моллова и там завърших магистратура. И след което започнах да пътувам вече по света.Да, като изпълнител. Имала съм възможността да се докосна до доста различни култури, които доста ме обогатиха като човек и като съзнание. Това неизменно повлия и творчеството ми. Всъщност бих казала, че оттогава започна пътят ми към моето творчество, лично творчество, създавайки клавирни композиции.Не, това е един път, пътят на твореца, който си е съвсем духовен път, откриване на себе си. Така че аз никога като пианист и изпълнител не съм имала някакви амбиции, че ще стана композитор, но това съвсем по естествен път се появи в живота ми.Не, аз съм си изпълнителят на моята си музика. И както споменах, пианото е моето изразно средство, така че изпълнителството, моята пианистична дейност си е неизменна в моят живот и това е всъщност моята професия. Аз съм изпълнител, пианист.Ами аз си я свиря моята музика, откакто съм започнала да композирам. Сега, с видеоклипа, може би ще стане по-достъпна за широката публика, защото винаги един визуален образ помага за консумирането, така да кажем, на музиката и за по-широката публика. Но реално от 2021-ва година, както казах, музиката ми вече е достъпна до всички музикални платформи, до моя YouTube канал.Моята музика е изключително интуитивна и когато ме споходи вдъхновението, аз сядам пред пианото и започвам да творя. И в това няма нищо преднамерено. Ръководя се единствено и само от вдъхновението. Това е един много дълъг процес. Това е като едно раждане, като забременяване бих казала, защото изисква да се преминава през много етапи. И самата творба, тя израства по един неин си, собствен начин. Така че наистина процесът никак не е лековат.О, разбира се. Аз, като един музикант, имам тази себекритичност и това е нещото, което винаги ме изяжда отвътре. Това е пак естествен процес. И така докато усетя че всичко, което вдъхновението е искало да каже през мен, се е получило. Аз го усещам много интуитивно. Чувствам кога творбата е завършена вече, след което отивам в студиото и започвам всички останали процеси, за да може да излезе на бял свят и да достигне до широката публика, чрез всички музикални платформи.Ами "Stormy" – буреносно. То е доста емоционално преживяването. Така че е доста докосващо. Много съм щастлива, че получих вече много коментари от хора и те са доста развълнувани, и всички са много докоснати, което мен изключително много ме радва. Това означава, че съм си свършила добре работата. А моята работа е да докосвам човешките сърца.