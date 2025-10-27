ЗАРЕЖДАНЕ...
Даниела Рупецова отново се опъна
©
Последователи на риалити звездата веднага забелязаха разликата – лицето й изглежда още по-изпънато, скулите - по-очертани, а погледът – подозрително отпочинал. Коментарите под последните й снимки в социалната мрежа варират от разочаровани до възхитени и подканващи "да сподели какво си е правила този път". Рупецова не се опитва да пази тайната, дори с усмивка признава, че редовно се подлага на процедури, защото "й харесва да се чувства поддържана".
Неотдавна бившата риалити годеница на Мартин Елвиса сподели, че има нов апартамент и нова кола, подарък от мъж, без да уточнява от кого. В светските среди отдавна се говори, че любовникът ѝ е заможен бизнесмен от турски произход, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Общинска банка" е първата банка у нас, която въведе услугата "Проверка на получателя" – нов стандарт за сигурност при преводи в евро
10:52
Ако рутерът ви свети в червено след полунощ - ето какво обикновено означава това и кога трябва да се притеснявате
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-здравословната храна, която трябва да имаме на трапезата си -...
19:21 / 26.10.2025
Историк: Цар Иван Асен II е имал самочувствие, равно почти на Бог...
18:09 / 26.10.2025
Чалгата – отминава ли? И защо децата на рокаджиите започнаха да я...
13:59 / 26.10.2025
Актуални теми
Neka da e lqto
преди 25 мин.
Та тя си е все опъната ,отзад!
Rmrmrm
преди 2 ч. и 25 мин.
Ама и ние мъжете колко сме зле....хахаха.....дал поне 500 00 хиляди лева за апартаменг и кола..( може и повече ,зависи).....раздели ги на 200 (хайде)....това са 2500 !! бройки...........да речем искаш да е с теб уикевда е 1000 примерно......но 2500 бройки на 365 дена....това са 7 години всеки ден с различна......какво ми ги лансират тези КРОКОДИЛИ....????.....ЧЕПЕЛАРСКАТА КОЗА,ОТРИТНАТА ОТ СВОИТЕ.....
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.