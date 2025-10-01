ЗАРЕЖДАНЕ...
Данни за децата на Европа, попадащи в категорията "риск"
Данните показват, че децата в риск от бедност или социално изключване (AROPE) в рамките на същата възрастова група е по-малко вероятно да получат официални грижи за деца или образование.
През 2024 г. 59,0% от децата в риск са получавали официални грижи за деца или образование в продължение на 25 часа или повече, в сравнение със 71,4% от децата, които не са в риск. Освен това 17,6% от децата в риск не са участвали в никакви официални грижи за деца или образование, в сравнение с 8,7% от децата, които не са в риск.
В същото време, децата, изложени на риск от бедност или социално изключване, са имали по-висока вероятност (23,4%) да посещават официални грижи за деца и образование от 1 до 24 часа в сравнение с тези, които не са изложени на риск (20,0%).
