Певицата Дара Екимова гостува в предаването "Събуди се“ по NOVA, където говори за своята нова песен "Броя звезди“ и личните емоции, които стоят зад нея. По думите ѝ проектът е едновременно равносметка и напомняне за бързото течение на времето.

"Броя звезди" е прекрасно напомняне за мен самата. Няма момент, в който да се сърдиш и да гледаш егото си. Важно е да обичаш истински и да бъдеш до близките си, докато все още са до теб“, сподели Екимова. Тя подчерта, че песента носи дълбоко личен заряд и е свързана с осъзнаването колко крехки могат да бъдат човешките връзки.

По думите на певицата вдъхновението за песента идва от приятелство, което е приключило болезнено. "Поводът е едно приятелство, чийто живот, за съжаление, приключи. Исках да се извиня с тази песен“, призна тя.

Въпреки емоционалния жест, Дара Екимова споделя, че контактът между нея и този човек не е възстановен. Въпреки дистанцията, певицата изразява надежда, че времето може да донесе помирение. "Надявам се да можем в някакъв момент да си простим“, каза Дара Екимова.