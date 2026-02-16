Дара каза: "Сбогом"
Откакто е отказала тютюна, Дара е качила няколко килограма, но това не я е спряло. Звездата прекарва почти всяка свободна минута във фитнеса, опитвайки се да свали всичко излишно.
Целта ѝ е ясна: да бъде в топ форма за предстоящото си представяне на "Евровизия" и да блесне на сцената с енергията и визията, които феновете ѝ очакват, пише HotArena.
И на 72 тя е неутразима
14.02
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
15.02
Месни заговезни е!
15.02
Жена изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж
13.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ние се сравняваме с нас и...
17:30 / 15.02.2026
Месни заговезни е!
08:35 / 15.02.2026
И на 72 тя е неутразима
19:27 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на...
16:47 / 14.02.2026
