Дарина Павлова не може да го прежали
©
Голямата ѝ любов, както тя го нарича, ако беше жив, щеше да навърши 66 години.
Той бе разстрелян на 7 март 2003 г. в София.
"Помним, не си забравен", написа Дарина.
От брака с Илия Павлова Дарина има син Илия-Калоян и дъщеря Паола. От първия си брак Илия има дъщеря Венцислава.
