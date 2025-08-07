Дарина Павлова, съпругата на убития Илия Павлов все още не може да го забрави и отбеляза паметта му, като спомена рождения му ден.Голямата ѝ любов, както тя го нарича, ако беше жив, щеше да навърши 66 години.Той бе разстрелян на 7 март 2003 г. в София."Помним, не си забравен", написа Дарина.От брака с Илия Павлова Дарина има син Илия-Калоян и дъщеря Паола. От първия си брак Илия има дъщеря Венцислава.