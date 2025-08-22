ЗАРЕЖДАНЕ...
Дебора се е сринала психически
"В момента сме на изчакване. Чакаме да стане готова автотехническата експертиза, а те стават изключително бавно. Дебора си стои вкъщи постоянно, нали все пак е под домашен арест, но психически не е добре. Единственото хубаво е, че може да си гледа детето, че е с него. Майка ѝ помага, както и приятелките ѝ. Дебора обаче няма достъп до лекарствата си, които са за психичните ѝ проблеми. Те се вземат със зелена рецепта, а тя не може да стигне до аптека", споделя адвокат Николов.
Проблемът в случая е, че такива рецепти се дават само и единствено на лицето, на което са предписани. Това означава, че никой друг не може да отиде и да вземе лекарствата на певицата. Това очевидно е сериозен проблем за Дебора, която страда от някакъв тип психическо разстройство, но на този етап не е ясно какво е. Изпълнителката беше споменавала, че получава изключително тежки паникатаки, така че може би става въпрос за това, въпреки че това не е психическо разстройство. Какво точно й има на чалгаджийката, ще стане ясно, когато започне делото срещу нея.
"Дебора съжалява изключително много за случилото се. Притеснена е какво ще се случи. Чака си съдбата. Майка й много й помага с детето, както и приятелките й. Има и друг проблем, а именно, че мярката домашен арест й пречи да може да издържа семейството си, но близките й й помагат", разказва адвокат Николов за състоянието на Дебора.
Певицата може и да съжалява, но грешките й доста се понатрупаха през годините. Очевидно изпълнителката не си взема поука от тях, което сега ще й коства сигурен затвор. Дори този път би рекорда си, защото дрегерът отчете 3,14 промила алкохол в кръвта й.
В началото на юли фолкпевицата помете мантинела, защото не успя да удържи возилото си при задминаване. След като се врязва в мантинелата, Дебора удря и кола, в която е молдовско семейство. За щастие всички са добре. По време на катастрофата 6-годишният й син е на задната седалка. Певицата направи белята със същата кола - "Фолксваген Артеон", с която бе заловена и миналия път. Безотговорната хубавица беше задържана за 24 часа от бургаската полиция и престоя няколко дни в килия. Впоследствие Темида се оказа благосклонна и я пусна под домашен арест, за да може да си гледа детенцето. Този път Темида няма да е благосклонна към рецидивистката и ще я тикнат в затвора. Сега колата й ще бъде отнета или ще плати стойността й, ако не е нейна собственост.
В момента се очаква да бъдат изготвени експертизи и делото ще започне чак тогава.
През лятото на 2016 г. чалгаджийката се скарва с друга шофьорка на пътя на столичния булевард "Черни връх". На мястото пристигат полицаи, които установяват, че певицата е пияна. Дрегерът отчита близо 2 промила алкохол в кръвта. Дебора е арестувана. Започва дело, което се точи над 1 година. Това е и първият път, поне официален такъв, в който Дебора потъпква закона и е осъдена.
Темида се смилява над нея и Дебора се разминава с 3 месеца условна присъда с 3-годишен изпитателен срок. Тя е глобена 1000 лв., а книжката й е отнета за 1 година и 8 месеца. През 2021 г. Дебора попада в същата ситуация, след като я спипват да бръмчи пияна. Хубавицата отново се разминава леко. Тя получава 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок, а книжката й е отнета за 13 месеца. Този път Дебора влиза със сигурност в затвора, припомня "България Днес".
