Дениз и Виктор се разкриха
Предприемачът за първи път публикува общи снимки на него и половинката му, след неуспешната му връзка с Дениз Хайрула, която приключи няколко месеца след края на предаването. Юристката се се вижда на два кадъра - един, на който позира с Виктор и един в топло джакузи и се вижда, че му дава "наздраве" с шампанско.
Става ясно, че новата романтична двойка е на почивка в планината. На останалите фотоси правят впечатление красиви ястия и приятна обстановка. Под поста си Виктор написа:
"Минерална вода. Студено шампанско. Добра компания. Защото знам не само как да работя, но и как да си почивам".
Припомняме, че по време на предаването Кристина и Петър бяха една най-сигурните двойки за сезона, като той дори ѝ предложи пръстен на финала и двамата се сгодиха.
Въпреки красивото развитие на историята им, взаимоотшенията им не са продължили дълго.
"Не сме били готови за тази крачка. Веднага щом излязохме, осъзнахме, че заедно нямаме бъдеще и сложихме край на взаимоотношенията си", каза тя в ефира на "Преди обед".
В "Ергенът: Любов в рая" Дениз и Виктор също бяха една от финалните двойки, но тяхната връзка преживя множество фази на напрежение и колебания в имението.
Впоследствие отношенията им се разпадат: след снимките Виктор обявява, че вече не са заедно, а Дениз разказа повече за конфликтните им ситуации.
След раздялата си с Дениз, Виктор и Кристина започват да се сближават и в крайна сметка са заедно извън шоуто, а тя споделя, че вече живеят заедно, пише Ladyzone.
