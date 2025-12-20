Дениз и Виктор станаха за смях пред цяла България
Готови ли бяха за годеж Виктор и Дениз?
Дениз признава, че ако може да върне времето назад, би направила друг избор за мъж в "Ергенът: любов в рая".
В него е харесала неговата грижовност и това, че е забавен. Интересен факт е, че не се радва, че е стигнала с него до финала.
Виктор пък признава, че е видял в нея някои притеснителни неща още в имението, но тези кадри не са били излъчени. Все пак двамата успели да ги изговорят и преодолеят още там. Харесал в нея спокойствието и това, че е земна.
Според Дениз Виктор не е бил готов на годеж, но го е разбрала твърде късно.
Заедно ли са Виктор и Дениз?
След финала на романтичното риалити двамата са опитали да останат заедно като двойка. Прекарват около 2 месеца в пътешествия в чужбина и други приятни занимания. В момента обаче двамата не са заедно.
Край на връзката според Виктор са сложили и двамата, защото са осъзнали, че не са подходящи един за друг. Според него са твърде различни като хора. Според Дениз тя е тази, която слага край на връзката.
Заедно ли са Виктор и Кристина?
Виктор харесва Кристина още на Родос. Признава обаче, че му е било забавно и приятно с нея, но там не е имало нищо повече. В България те се преоткриват и сега са заедно. Според Дениз двамата са един за друг и тя им пожелава да са щастливи и спокойни.
След риалитито Виктор и Петър са се виждали само веднъж. Петър определя отношенията им като "стерилни".
Приятелки ли са Дениз и Криси?
Според Дениз с Криси не са приятелки. Според думите й не са били такива и на Родос. Признава, че се чувства наранена от случилото се. По думите на Криси Дениз нито веднъж не я е потърсила за кафе или подобна активност. Виктор вярва, че Дениз не е човекът за него, пише Ladyzone.
Rrадославе
на 20.12.2025 г.
Дениз ли беше тази с клипа с розовия вибратор, много добра двуцевка показа там.;)
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.