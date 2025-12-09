Дениз от "Ергенът": Отървах се
Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.
Инфлуенсърката одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.
Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения.
Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.
Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа с хапливите си сторита.
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
