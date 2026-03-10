Денят започва с температури около нулата, после ще се стопли значително
В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
