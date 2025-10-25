Живеем ли във фалшива реалност? Експерти алармират, че изключително голям дял от съдържанието в интернет е изцяло или частично генерирано с изкуствен интелект (ИИ). Имейлът от шефа, докладът на секретарката или статусът във "Фейсбук“ се оказва, че не са писани от хора, а от алгоритъм.Прибягването до езикови модели като ChatGPT става толкова масово в ежедневието на хората, че почти няма област, в която да не се ползва като "личен асистент“ – медицина, журналистика, администрация, право, реклама и много много други сфери са наводнени от "роботско“ съдържание. Което звучи "умно“ и е добре форматирано, но често трудно се разбира.За да се "спести време“ или от "липса на вдъхновение“ в социалните мрежи все по-често ставаме свидетели на обществени личности, които споделят "лично мнение“, генерирано от ИИ. Лекари го ползват за основен източник на медицинска информация, а маркетолози съставят рекламите си изцяло с него.Проверка показва, че дори депутати прибягват до неговата помощ при писането на мотиви за своите законопроекти. И всичко щеше да звучи като пример за технологичен прогрес, ако изкусваният интелект не "халюцинираше“ и не правеше грешки, които водят до дезинформация и тотална заблуда. А при общество, което тотално се доверява на информацията, генерирана от ИИ, това е много опасно.Когато едно съдържание е генерирано от ИИ, алгоритъмът оставя "следи“, по които може да се познае, че даден текст не е писан от човек. bTV се свърза с Етиен Янев, който е преподавател по дигитални науки и познава в детайли как работи ИИ, за да ни разкаже по какво да познаваме съдържание, генерирано от алгоритъм.Експертът посочи за кои основни признаци да следим:Видите ли em dash (—) или т.н. дълго тире в текст, той при всички случаи е бил писан или редактиран от ИИ. Причината е, че този знак е много популярен в англоезични текстове, от които се е обучавал алгоритъмът, но го няма в българския език и на нашата клавиатура."Това, което го има на нашата клавиатура е доста по-кратичко, наполовина като дължина. Това е един видим знак, който граматически не е грешен, но е признак, че е ползван ИИ. Много колеги в момента си пишат текстовете с ChatGPT и минават допълнително да махнат тиретата, за да "замаскират текста“, обясни Янев.Твърде повърхностен и информативен език. Човекът се отличава от машината с емоциите си и когато те липсват при един текст, трябва да се замислим дали не е генериран от ИИ. Също така той избягва да изразява лично мнение."Хората обичаме да говорим с доста пъстрота и вдъхновение, ИИ минава по повърхността и то, защото е обучен да ни информира. Да, прочитаме го. Да, разбираме го, но то някак си е една куха информация, която не оставя емоция“, уточни експертът.Твърде много емотикони. Ако в началото на всяко изречение или параграф има емотикон, то трябва да ни светне червена лампа за това съдържание."Има насищане от емотикони. Изглежда като килим от най-различни и цветни емотиконки. Обикновено, ако са повече от 2-3, което е адекватно за човек, нагоре издава. Явно ИИ се опитва да разграфи текста и да му направи хубава структура, но това излиза извън човешкото“, уточни Янев.Твърде много помпозни думи. Ако прочетете, че нещо е "уникално“, "фантастично“, "невероятно“ и "спиращо дъха“ – внимавайте.Твърде подреден текст. Хората пишем както с кратки, така и с по-дълги изречения, в зависимост това как тече мисълта ни. ИИ обаче пише изключително подредено и добре форматирано."Да обобщим, ако на нещо му липсва емоцията, много е повърхностно, използват се много епитети и езикови средства, които не са присъщи в разговорната реч, има много емотикони, а пък ако видим и дългото тире, значи тук със сигурност ИИ доста си е поиграл“, заяви Етиен Янев.Експертът обясни, че съществуват инструменти, които също могат да засекат дали дадено съдържание е писано с ИИ, но не трябва да им се доверяваме напълно. По думите му те на около 60-70% отгатват, защото алгоритмите постоянно се променят.След като Етиен Янев обясни по какво да различим текст, писан от алгоритъм, решихме да се разровим из социалните мрежи и да видим кои обществени личности прибягват до услугите на ChatGPT, без да уточняват, че са го използвали, пише още bTV.Забелязва се масово, че политиците у нас комуникират с аудиторията си посредством съдържание, генерирано с ИИ. Така нареченото "дълго тире“, прекомерната употреба на емотикони, твърде многото епитети и информативният език присъстват в текстове, писани от депутати, министри, политически лидери и пресцентрове.В ерата на ИИ ще става все по-масово да се използват езикови модели за улеснение на работата и комуникацията, но е редно отсрещната страна да знае, че е използван подобен инструмент и да не се заблуждава аудиторията в авторството на текста.Проверката установява следи и в нормативните актове, писани от депутати през последните месеци и предлагани за обсъждане в Народното събрание.Така нареченото "дълго тире“ присъства в:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование;Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване;Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс;"В юридическите въпроси ИИ ще навлиза. Тук притеснението е, че ИИ, като всяка друга машина и софтуер, може да се манипулира в някакъв момент. Не трябва да забравяме за собствените си знания и умения. Трябва да разглеждаме ИИ като помощник, но на него му трябва доста голям контрол“, коментира Етиен Янев.Експертът е категоричен, че критичното мислене е изключително важно за времето, в което живеем и не бива да приемаме като чиста монета информацията, която ни се предлага.