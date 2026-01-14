Депутатите се връщат в парламента след ваканцията
© ФОКУС
Предвижда се НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Всички останали случаи на застрашеност по отношение на лица, които не заемат такива длъжности, следва да бъдат поети от Министерството на вътрешните работи.
Дебатите по промените в Изборния кодекс са на дневен ред в правната комисия този следобед.
