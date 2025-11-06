След огромния успех в зала 1 на НДК преди няколко дни, на 7 ноември ФКЦ-Варна ще се превърне в музикален храм на българския фолклор. ДесиСлава пристига с концерта от националното си турне "България в душата ми", което предизвика истински фурор в Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Стара Загора, Пловдив, Русе и София.Феновете на певицата вече знаят, че всяка вечер е различна - изпълнена с емоции, музика и живо общуване с публиката. "България в душата ми" е не просто песен или турне, това е лична изповед на ДесиСлава. Песента, носеща същото име, направи премиера навръх Великден, и бързо се превърна в химн за всички българи, които живеят в чужбина, но не са изгубили връзката със своите корени. Музиката е дело на самата ДесиСлава и Деян Асенов, който е и аранжор. Турнето се отличава с изцяло автентична българска фолклорна програма, с песни като "Лале ли си, зюмбюл ли си", "Сестра брата кани", "Женала е Дюлбер Яна" и "Разболял ми се млад Стоян".За музикалния съпровод се грижи изключителен бенд от виртуозни инструменталисти, начело с музикалния директор и гъдулар Пейо Пеев. На сцената до ДесиСлава ще бъдат още: Георги Добрев (кавал), Райко Севов (акордеон), Борис Таслев (бас), Християн Цвятков (китара), Антон Кръстанов (клавишни), Стоян Янкулов – Стунджи (ударни). Фолклорен ансамбъл "Бендида" от Пловдив ще внесе танцово настроение, а участие ще вземат и млади таланти от музикалното училище в Широка Лъка. Водещ на концерт-спектаклите е телевизионният водещ Драгомир Драганов, който придава още по-топъл и жив контакт между сцената и публиката."Хората винаги са обичали да ме чуват във фолклорните песни. Но сега, когато направих цял концерт с такава програма, осъзнах нещо много по-дълбоко, че фолклорът ни дава сила да бъдем заедно. В тези турбулентни времена, в които живеем, фолклорът е като невидима нишка, която ни свързва.", споделя ДесиСлава в интервю. На въпроса дали това е отклонение от попфолк жанра, певицата е категорична, че не изоставя стила, който я е направил звезда, но усеща нуждата от музикална свобода и нови послания.В момента ДесиСлава подготвя нов албум, в който ще има и поп парчета, а през 2026 г. ще отбележи 30 години на сцена с три специални събития, едно от които ще бъде без аналог в българската музика. В продажба съвсем скоро ще бъде и дългоочакваният първи самостоятелен фолклорен албум на ДесиСлава – "България в душата ми".