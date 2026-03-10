Румен Радев ще се яви на парламентарните избори на 19 април. Ситуацията стигна дотам, че неговата съпруга Десислава Радева публично се дистанцира от проекта "Прогресивна България".
В официалната си страница във Фейсбук бившата първа дама публикува кратко, но многозначително послание: "За протокола "мене ме нема в целата схема", както пеят Ъпсурт. Обръщайте се към председателите или към "онзи, на когото името не бива да се поменава" (това по Хари Потър). Успех!".
Публикацията предизвика множество реакции и веднага породи въпроси за вътрешни конфликти около новия политически проект. "Давате ли си сметка какво правите в момента? Дори мисълта за съмнение от страна на най-близкия до президента човек е достатъчна да откаже гласа на много хора", написа фенка на Радев. "Дали си давам сметка? Не, пиша си просто ей така, време да минава", отговори й Десислава Радева.
А под израза "онзи, не бива да името се споменава" Радева има предвид дългогодишен съветник на президента, когото открито не може да понася. Първата дама смята, че той ще завлече президента на дъното. Според запознати именно той е ключова фигура в организацията на новата формация и има сериозна роля при подреждането на кандидат-депутатските листи.
Многозначителен е постът на г-жа Радева от края на февруари с лаконичното: "Аз съм до тук", придружено от песента на Кейн Уокър "Freedom" ("Свобода"). Думи, които навяват усещането за криза в отношенията на президентската двойка. Още повече, че на последната предизборна изява навръх Трети март в Стара Загора Румен Радев се появи без очарователната си половинка. Нещо, което в последните години рядко се е случвало, пише "Минаха години".
Десислава Радева се дистанцира още повече
