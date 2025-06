Диагноза за нелечимо заболяване покоси музикант от легендарна група

© Мортен Харкет, вокалистът на норвежката синт-поп група A-ha, обяви, че е диагностициран с болестта на Паркинсон. 65-годишният Харкет заяви, че е имал проблеми с гласа поради заболяването, което постепенно уврежда мозъка. Той каза: "Проблемите с гласа ми са едно от многото основания за несигурност относно творческото ми бъдеще." Той заяви, че в момента не е в състояние да се изразява с гласа си: "Не ми се пее и за мен това е знак." Колегата му от групата Магне Фурухолмен заяви, че всички бъдещи дейности, свързани с групата, "разбира се, ще бъдат съобразени със ситуацията на Мортен".



Харкет съобщи новината на уебсайта на A-ha в интервю с биографа на групата Ян Омдал. "Нямам проблем да приема диагнозата", каза той. "С времето взех присърце отношението на 94-годишния ми баща към начина, по който организмът постепенно се предава: "Използвам всичко, което работи."



В момента няма лек за Паркинсон. През 2024 г. Харкет се подлага на неврохирургична процедура в клиниката "Майо" в САЩ, за да имплантира електроди в лявата част на мозъка си, последвана от подобна процедура в дясната част през декември. Устройствата се свързват с малко устройство, подобно на пейсмейкър, поставено под кожата в горната част на гръдния кош, което стимулира мозъка, като изпраща електрически импулси през електродите. Процедурите са довели до значително подобрение на симптомите му.



Харкет каза: "Опитвам се да направя всичко възможно, за да предотвратя упадъка на цялата си система. Трудно е да се балансира между приема на лекарствата и справянето със страничните им ефекти. Има толкова много неща, които трябва да се претеглят, когато имитираш майсторския начин, по който тялото се справя с всяко сложно движение, или със социалните въпроси и покани, или с ежедневието като цяло." Харкет заяви, че не се надява да възстанови "пълния технически контрол" над вокалите си, но че работи върху песни, "в които имам голяма вяра и чувствам, че особено текстовете имат нещо различно от мен в тях".



"Не съм сигурен дали ще успея да ги завърша за издаване. Времето ще покаже дали ще успея. Наистина ми харесва идеята просто да го направя, като пациент с Паркинсон и артист с нещо напълно нестандартно. Всичко зависи от мен, просто първо трябва да се справя с това." Той каза на феновете, че идентичността му не се корени в това да бъде певец. "Възприемам пеенето като моя отговорност и в определени моменти си мисля, че е абсолютно фантастично, че мога да го правя. Но имам и други страсти, има и други неща, които са също толкова голяма част от мен, които са също толкова необходими и истински."



Фурухолмен заяви в публикация в Instagram в сряда, 4 юни: "Това е ден на тъжни новини в света на A-ha. Това, че от известно време знаем за диагнозата на Мортен, не намалява силата на удара, нито пък намалява въздействието, което той е имал и ще продължава да има върху нас - като хора и като група." Фурухолмен подчерта съпричастността на групата към Харкет и семейството му и изрази благодарност за спомените, фенството и наследството им, пише "The Guardian".



Групата A-ha се сформира в Осло през 1982 г. В състава ѝ влизат китаристът Пол Ваактар-Савой, клавиристът Фурухолмен и вокалистът Харкет. Групата има девет сингъла в Топ 10 на Обединеното кралство, включително "Take on Me" и "You Are the One".



Харкет отправи послание към загрижените си фенове как да приемат новината: "Не се притеснявайте за мен. Открийте кои искате да бъдете - процес, който може да бъде нов всеки ден. Бъдете добри служители на природата, самата основа на нашето съществуване, и се грижете за околната среда, докато все още е възможно да го правите. Прекарвайте енергията и усилията си в решаване на реални проблеми и знайте, че за мен се грижат."