ЗАРЕЖДАНЕ...
Диетолог: Филтрираните кисели млека не са подходящи за ежедневна консумация
©
Освен това с киселото мляко ще получите доза лесно смилаем протеин. Има различни кисели млека: сладки, кисели, натурални с различен процент мазнини.
Филтрираните кисели млека обаче са неподходящи поради високото си съдържание на прости въглехидрати, пише zdrave.to. Най-добро остава натуралното кисело мляко. Специалистът препоръчва вечер да се консумира с него по 10 грама трици.
В допълнение, продуктът е доставчик на калций, витамини от група В, фосфор, магнезий за тялото. Този комплект осигурява здравословно състояние на вътрешните органи, нормализира нивата на холестерола и има стабилизиращ ефект върху кръвното налягане.
Експертът посочи, че киселото мляко, при производството на което не са използвани оцветители, подобрители на вкуса и подобни съставки, е допустимо за ежедневна употреба. Но по този въпрос трябва да се съсредоточи върху индивидуалните характеристики на организма.
Още от категорията
/
Искрен Мутафов: На пазара има много продукти, на които някой си лепва етикета – еко, чист, натурален, ама по свое усмотрение
09:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.