Дигитална стабилност и доверие: Защо бизнесът ви се нуждае от .BG?
©
За много бизнеси и проекти изборът на локален домейн .BG е първата стъпка към изграждане на устойчиво онлайн присъствие, особено когато аудиторията е концентрирана на българския пазар.
Развиващият се e-commerce пазар в България
Темата за локалното онлайн присъствие става все по-актуална на фона на динамичното развитие на електронната търговия в страната.
Според "Паспорт 2025 на е-комерс индустрията в България“, изготвен от Българската Е-комерс Асоциация, онлайн продажбите в страната вече надхвърлят 2.69 млрд. евро годишно, като секторът расте с около 15% на годишна база [1].
Данните показват и високо ниво на дигитална активност сред потребителите – около 90% от населението има достъп до интернет, а повече от половината онлайн потребители вече пазаруват онлайн.
Тази комбинация от растящ пазар и все по-активни дигитални потребители създава условия за нови онлайн бизнеси, както и за разширяване на вече съществуващи проекти.
Защо .BG домейнът има значение?
Когато бизнесът е насочен към българската аудитория, локалният домейн играе важна роля както за брандинга, така и за доверието на потребителите.
Изборът на .BG разширение сигнализира ясно, че сайтът е насочен към българския пазар и създава усещане за локално присъствие. Това често улеснява разпознаваемостта на бранда и изграждането на доверие при първо взаимодействие с клиента. При новите регистрации държи пазарен дял 37,7%, с което изпреварва и най-популярния в световен мащаб .COM.
Освен това домейнът е и стратегически актив за всеки онлайн проект. С времето той натрупва история, разпознаваемост и SEO стойност, което го превръща в дългосрочна инвестиция за бизнеса.
Символичен момент за стартиране на нов онлайн проект
В този контекст Superhosting обявява кампания, в рамките на която нов .BG домейн може да бъде регистриран на най-ниската си цена за годината – 22.37 евро / 43.75 лв. за първата година. Настоящата промоция за .BG домейн е валидна до 18.03 и цели да насърчи бизнесите и предприемачите да направят първата стъпка към изграждане на собствено онлайн присъствие.
Развитието на електронната търговия показва ясно, че дигиталното присъствие вече е основна част от бизнеса, а не просто допълнителен канал.
В среда на растяща конкуренция и ускорена дигитализация правилният домейн, стабилната инфраструктура и ясната онлайн идентичност се превръщат в основа за устойчиво развитие на всеки онлайн проект.
Източници
[1] Българска Е-комерс Асоциация. Паспорт 2025 на е-комерс индустрията в България. София: Българска Е-комерс Асоциация, 2025. https://passport.beabg.com/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.