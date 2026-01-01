Димитър Рачков прости на брат си
©
Димитър Рачков досега прекарваше почти всеки празник в компанията на сина си, но и на неговата майка Христина, с която от години са разделени. Заедно с тях неизменно на масата сядаше официалният мъж на сценаристката Апостолова – продуцентът и бивш министър на туризма Евтим Милошев, които, разбира се, бяха придружавани и от общото си дете Петър. Към компанията обикновено се добавяше и съответната половинка на актьора. Явно това се правеше заради сина на Рачков – да бъде с майка си, и с баща си, макар че те не са заедно, но конфигурацията често е ставала повод за коментари и обсъждане. За редовия българин е странно двама баджанаци като Митко и Милошев да изкарват всеки празник заедно.
Явно новата жена на комедианта е сложила край на традицията, защото тази година той е празнувал не с Милошев, а с родния си брат. Най-вероятно Виктория Кузманова е тропнала с крак, че не иска да прекара Коледа с бившата жена на мъжа си, и вместо нея, е поканила роднините.
Присъствието на брата Петър прави впечатление, защото актьорът от години не беше забелязван в неговата компания. Говореше се дори, че се заканвал повече да не му проговори, след като станало ясно, че е продавал наркотици.
Двамата отново са намерили път един към друг, за радост на родителите си. Както се вижда, всички празнуват като голямо и задружно семейство.
Още по темата
/
Карлос Насар проговори
30.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Напусна ни легендарен българин
15:40 / 31.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
22:43 / 30.12.2025
Ветеринарен лекар обясни как да действаме, ако в новогодишната но...
17:19 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
16:40 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.