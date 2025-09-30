ЗАРЕЖДАНЕ...
Диона с нова любов
"През цялото това време взимах уроци - от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят“, емоционална е Диона в поста си, придружен от много снимки и видеа с любимия.
Двамата се запознават преди година и половина и се влюбват силно един в друг. За този период те обикалят заедно различни екзотични дестинации и истински се наслаждават на любовта си, личи от фотосите.
"Ако дължа нещо на някого - това не сте вие, скъпи журналисти, опитващи се да ни разделите“, добави певицата във връзка с последния скандал около нея. Припомняме, че преди седмица името й бе замесено с това на обществен съветник от Русе. Скандален вайбър чат го уличава като неин благодетел и спонсор на музикалните й проекти.
Именно като категорично опровержение на тези слухове идва и любовното обяснение на Диона към мъжа до нея. Засега тя избира да пази самоличността му в тайна, но от снимките е видно, че е млад, красив и с добри финансови възможности.
