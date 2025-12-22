Сподели close
Предстоят последните крачки в забързания ритъм на годината. След месеци на изпитвания, крайни срокове и натрупана умора във всяка посока на знанието, идва време за един по-различен отдих. Време, в което да спрем да гоним времето.

Тези дни не са просто почивка в календара. Те са напомняне за смисъла на човека и за онази тиха светлина, която всеки носи в себе си. Светлина, която не заслепява, а топли – онази доброта, която трябва да отстояваме с благост и разбиране, първо към себе си, а след това и към другите. Това написа във Facebook  профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов

"Коледа е възможност да променим честотите, на които общуваме. В делника често говорим, но не се чуваме; гледаме се, но не се виждаме. Сега е моментът за онези красоти, за които все "не ни достига време“, добавя той.

Това е времето, в което родителите е редно да оставят света навън, за да влязат в света на децата си. Защото най-голямата празнота в съвременния свят не е липсата на вещи, а липсата на съпреживяване. Именно тя ражда тъжни деца, които се чувстват неразбрани и самотни сред изобилието. Коледа не е просто дата. Тя е очакване на доброто. Но за да дойде това добро, ние трябва да му направим път – не само в празничните дни, а във всеки следващ. Без малките, невидими човешки жестове – една топла дума, едно истинско изслушване, една протегната ръка – новата година ще бъде просто следващата цифра в календара.

Да сме здрави, по- усмихнати и по- добри!