Световният ден на книгата и авторското право се отбелязва ежегодно на 23 април.

Празникът е учреден от ЮНЕСКО през 1995 г. с цел насърчаване на четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост.

Датата 23 април е избрана заради своята символика в световната литература.

На този ден през 1616 г. са починали трима велики автори Мигел де Сервантес,

Уилям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

