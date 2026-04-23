Световният ден на книгата и авторското право се отбелязва ежегодно на 23 април.
Празникът е учреден от ЮНЕСКО през 1995 г. с цел насърчаване на четенето, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост.
Датата 23 април е избрана заради своята символика в световната литература.
На този ден през 1616 г. са починали трима велики автори Мигел де Сервантес,
Уилям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.
