Днес е Велики четвъртък!
Това е един от най-важните дни в рамките на Страстната седмица. Той е част от последните дни преди Великден и носи силен символичен заряд, свързан с подготовката, традициите и духовното очакване на празника, припомня ФОКУС.
В християнската традиция този ден е свързан с Тайната вечеря и събитията около последните дни от земния живот на Исус Христос, но в българските обичаи той е най-разпознаваем с един конкретен ритуал – боядисването на великденските яйца.
Днес, традиционно се боядисват великденските яйца. Това е един от най-старите и най-устойчиви обичаи в българската традиция, запазен през поколенията.
Първото яйце винаги се боядисва в червено. То се отделя и се пази през годината като символ на здраве и закрила за дома. След него се боядисват и останалите яйца, които носят празничното настроение в дните до Великден.
Яйцето в християнската и народната символика представлява нов живот и възкресение, а червеният цвят е свързан с жертвата и надеждата.
