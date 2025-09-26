ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
©
Йоан е един от 12-те Христови апостоли и бил много обичан от Спасителя, заради жертвоготовната си любов и девствената си чистота. Станал свидетел на Преображението Господне на планината Тавор, а по време на Тайната вечеря бил до Господа и попитал за името на предателя.
Йоан Богослов е единственият от апостолите, който остава на кръста по време на разпятието и приема Пресвета Богородица под своя грижа. Йоан проповядва в Йерусалим, Самария, а по-късно се установява в Ефес (Мала Азия), където става духовен наставник на местната църква.
Народните поверия за този ден:
– ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове;
– ако започне да вали дъжд - това вещае влажна и продължителна есен;
– ако щъркелите още не са отлетели - това вещае до мека и късна зима;
– ако във въздуха има много паяжини - очаквайте суха и дълга есен;
– ясна нощ на 26 септември означава сухо време и голяма реколта догодина.
Още от категорията
/
Момиченце е!
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жълт код е в сила за утре във Варна
16:50 / 25.09.2025
Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи!
12:43 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:18 / 25.09.2025
Празник е! Ето какво е забранено на жените
08:20 / 25.09.2025
Жълт код! Варна е предупредена за днес
08:23 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:01 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.