Днес православните християни отбелязват Велики вторник. Това е вторият ден от Страстната седмица, който насочва вниманието към духовната подготовка преди Великден и към поученията на Иисус Христос за вярата и отговорността.

В храмовете в цялата страна се припомня притчата за десетте девици, свързана с древния обичай младоженецът да бъде посрещан от девойки със запалени лампади. Посланието ѝ е ясно - човек трябва да бъде винаги подготвен духовно, с вяра и будност, за да посрещне важните моменти в живота.

В тази притча Христос е представен като Жених на Църквата, а думите Му се възприемат като предупреждение за предстоящите събития и Неговото предаване на мъчение.

На Велики вторник продължава отслужването на последованието на Жениха - едно от най-силните и покайни богослужения през Страстната седмица, което се извършва в първите дни и призовава вярващите към смирение, бдителност и духовно пречистване.

Припомня се и притчата за талантите, която подчертава личната отговорност - как използваме дарбите си и как се отнасяме към ближния.

Велики вторник е време за молитва, размисъл и добри дела, като вярващите се подготвят за причастие и за посрещането на Възкресение Христово - най-светлия празник в християнството.