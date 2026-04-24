Честит рожден ден на Лили Иванова!

Днес, 24 април 2026 г., примата на българската естрада празнува своя 87-ми рожден ден.

Лиляна Петрова Иванова е родена на 24 април 1939 година в Кубрат. Интересен факт е, че тя е кръстена на починалата си по-голяма сестра Лиляна. По време на Втората световна война бащата на Лили се занимава с отдаване на автомобили под наем, а след това става шофьор. Майка ѝ по принцип не е работила, но заради финансови трудности става сервитьорка.

Семейството има четири деца, всички от които са момичета, две от тях умират от скарлатина.

Лили Иванова твърди, че поредица от малки знаци са я подтикнали към това да пожелае да се занимава сериозно с пеене. Единият е случайно дочут разговор между бъдещия ѝ съпруг и негов колега, че тя има талант и би могла да добие известност и пари от музика. Друг знак е окуражаващо предсказание на ръка от възрастна циганка. Трети знак е силното впечатление от изпълнението на песента "Камино“ от певицата Ирина Чмихова на концерт в читалището в Кубрат. Лили Иванова моли певицата да ѝ даде текста на песента, тя ѝ казва, че ще го направи, когато се прибере в София, но така и забравя да го направи. Текстът бива свален от нейни приятели, които са направили любителски магнетофонен запис на концерта и така тя разучава песента.

Лили Иванова започва кариерата си предимно с популярни за времето си италиански, френски и други чужди песни, като бива смятана за добра имитаторка на стила на Рита Павоне. Въпреки това още в първите години на своята професионална работа започва да се насочва основно към български авторски песни.

Лили Иванова има над 35 издадени дългосвирещи албума. Синглите, излезли в България, са 29. Има издадени малки плочи и албуми в Румъния, Турция, Германия, Испания и други страни. Лили Иванова е популярна в Русия и плочите ѝ се продават добре в Съветския съюз. Няма точна статистика за броя на продадените копия от албуми. Според едно издание на предаването "Всяка неделя“ от началото на 80-те, само в България техният тираж надхвърля 10 милиона.