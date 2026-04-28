На 28 април Православната църква почита паметта на Светите апостоли Иасон и Сосипатър, които са били ученици на свети апостол Павел.

Те са сред Седемдесетте апостоли и се считат за първите проповедници на християнството на остров Корфу.

Имен ден празнуват: Ясон, Ясен, Сосипатър.

Според народните вярвания денят е свързан с предпазване от болести. Някои обичаи съветват да не се започва нова важна работа, за да не бъде "куца", а в църквата се споменават покойните близки.