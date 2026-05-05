На 5 май Българската православна църква почита паметта на Света великомъченица Ирина. Имен ден днес празнуват Ирина, Ирена, Иринка, Ириней

Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо (името Ирина означава "мир“ на гръцки).

Коя е Света Ирина Македонска?

Света Ирина се счита за първата жена мъченица, проповядвала християнството в пределите на Балканите през I-II век. Родена е с името Пенелопа, но приема християнското име Ирина след свето кръщение. Според преданията тя преминава през много мъчения заради вярата си, но успява да обърне хиляди хора към християнството.

Народни вярвания и обичаи

В народния календар денят се свързва с прехода към по-топлите месеци и подготовката за предстоящия Гергьовден. Популярно суеверие гласи, че на този ден не бива да се оставят мръсни чинии в дома, за да не се "зацапа" късметът на семейството.