На 7-ми април празнуват своя професионален празник всички здравни работници.

Световният ден на здравето се отбелязва в 191 страни по целия свят от 1950 година. В България започва да се чества от 1964 година. Празнуват го лекари, медицински сестри, фелдшери, помощен медицински персонал.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората от всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост.

Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.