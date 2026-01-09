Днес ще бъде слънчево, но утре се очакват дъжд и сняг
©
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
АПИ с апел към шофьорите
08.01
Реклама
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:52 / 08.01.2026
Хиляди гръмотевици удариха България през изминалата нощ
10:19 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а във Варна 12 градус...
10:20 / 08.01.2026
Метеоролозите от НИМХ с предупреждение: Започна влошаване на врем...
08:41 / 08.01.2026
Традиции и обичаи на Бабинден
08:44 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.