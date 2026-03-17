До края на март ни удрят три силни бури
Земята навлиза в най-активната си геомагнитна фаза за месеца, когато нивата на слънчева активност ще се задържат високи.
Най-силните бури за месеца, достигащи до ниво 6 се очаква да ни ударят на 20 и 21 март. На 19 март - изразени вечерни и нощни пикове, най-активната зона с продължителни нива между 4 и 6 е 20.
След 22 март геомагнитната активност ще започне постепенно да спада. Очаква се от 26 март нататък стойностите да се стабилизират на ниво 1 – най-ниската възможна степен.
Слънчевите изригвания провокират промени в магнитосферата, които се понасят тежко от определени групи хора. Особено внимателни трябва да бъдат:
- Страдащите от сърдечно-съдови заболявания;
- Хората с вегетативно-съдова дистония;
- Лицата с наднормено тегло и хронична умора.
Специалистите съветват в тези периоди да се избягва тежкото физическо натоварване и да се следи по-често кръвното налягане.
Тишината като капитал: Как винтов компресор с 58dB променя работния ден в професионалната работилница
16.03
Една "повикана душа" и предсказанието, което промени живота на Весела Бабинова и Владо Зомбори
16.03
