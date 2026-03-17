До края на март се очакват три мощни магнитни бури с критични дати 15, 20 и 21 март. Слънчевите изригвания ще достигнат нива от 4 до 6 по десетобалната скала, което да окаже въздействие на някои по-чувствителни хора, информираЗемята навлиза в най-активната си геомагнитна фаза за месеца, когато нивата на слънчева активност ще се задържат високи.Най-силните бури за месеца, достигащи до ниво 6 се очаква да ни ударят на 20 и 21 март. На 19 март - изразени вечерни и нощни пикове, най-активната зона с продължителни нива между 4 и 6 е 20.След 22 март геомагнитната активност ще започне постепенно да спада. Очаква се от 26 март нататък стойностите да се стабилизират на ниво 1 – най-ниската възможна степен.Слънчевите изригвания провокират промени в магнитосферата, които се понасят тежко от определени групи хора. Особено внимателни трябва да бъдат:- Страдащите от сърдечно-съдови заболявания;- Хората с вегетативно-съдова дистония;- Лицата с наднормено тегло и хронична умора.Специалистите съветват в тези периоди да се избягва тежкото физическо натоварване и да се следи по-често кръвното налягане.