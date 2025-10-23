ЗАРЕЖДАНЕ...
Добрият пример: Полицаи помагат на възрастна жена с покупките
© Фокус
"Двама мъже в униформи видяха възрастна баба, изморена и натоварена, беше седнала на тротоара с покупките от магазина. Докато минавах през тях чух, че и предлагат да я закарат до тях", пише той.
"Днес станах свидетел на нещо, което ме върна във времето, когато хората си помагаха без да чакат нещо в замяна. В свят, в който всеки бърза за себе си, тези двама господа ми напомниха как изглежда добротата.
Поклон и адмирации за добрият пример!", завършва публикацията си той.
Още от категорията
/
Милена малко прекали
10:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:12 / 22.10.2025
Вижте трите навика за добро начало на деня
15:49 / 22.10.2025
Марая Кери е обявена за Личност на 2026 г.
15:17 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.