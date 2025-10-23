Трогателни кадри сподели предприемачът Николай Шопов в личния си Фейсбук профил."Двама мъже в униформи видяха възрастна баба, изморена и натоварена, беше седнала на тротоара с покупките от магазина. Докато минавах през тях чух, че и предлагат да я закарат до тях", пише той."Днес станах свидетел на нещо, което ме върна във времето, когато хората си помагаха без да чакат нещо в замяна. В свят, в който всеки бърза за себе си, тези двама господа ми напомниха как изглежда добротата.Поклон и адмирации за добрият пример!", завършва публикацията си той.