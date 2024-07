Добромир Иванов: Важно е да бъдат показвани успелите хора, един млад човек трябва да знае, че може да остане да живее в България

© “Hall of Fame - Зала на славата на българските предприемачи" обединява хора с най-голям принос в предприемачеството и развитието на българската бизнес екосреда. Събитието отличава хора на база ценностите им, приносът им към развитието на обществото ни, това, което те оставят след себе си. Хора, които постигат финансов успех и се ангажират с това да помагат на хората, които идват след тях, да са още по-успешни от тях. Това каза за предаването “Денят на фокус" по Радио “Фокус" Добромир Иванов - CEO на BESCO, Българска предприемаческа асоциация.



Според Добромир Иванов бизнес има тогава, когато се правят пари. Ключов момент е да се намерят пари, да имаш потенциал да развиеш това, което искаш да правиш, да се заобиколиш с умни хора, и тогава нещата се случват. Той разказа за гениалната идея на български предприемач от Сан Франциско, който е продал две компании и стартира третия си бизнес като прави материали, с които може да се строи на Луната. Бизнесменът иска да е един от първите, който създава специфични материали с които да може да се строи там. “Това са хора на бъдещето. В България липсва този поглед накъде отива светът в следващите десетилетия и къде е България в следващите 100 години? Ако имаме разговор от който да е ясно накъде отиваш, тогава знаеш защо правиш първо, второ и трето. Когато я няма визията, и няма кой да ни обединява като народ накъде отиваме, доста трудно е да аргументираш защо точно това правиш", отбеляза Добромир Иванов.



В България има традиции за успешни български предприемачи построили читалища, училища, развивали местни общности из цялата страна. “Това нещо в последните 15 години се възстановява много живо, расте ново поколение предприемачи, които са обърнати към това да помогнат на образователната ни система, развитието на икономиката, на всичко, което се случва по региони в страната ни. И ние това искаме да го покажем, че България има с какво да се гордее като успешни предприемачи, които са честни хора, начинът им на мислене, че трябва да върнеш обратно към обществото това, което ти си получил и си успял. Когато направиш 1-2 крачки напред, ти трябва да се обърнеш и да започнеш да помагаш на тези, които идват след теб. Искаме да направим и връзката между миналото и настоящото на България", подчерта Добромир Иванов.



За първи път ще се проведе “Hall of Fame - Зала на славата на българските предприемачи" Събитието ще се случи в Народния театър на 11 ноември. “Народният театър е символ на формирането на култура и ценности в обществото ни и поглед напред в бъдещето. Целта на “Hall of Fame - Зала на славата на българските предприемачи" е всяка година един човек да бъде отличаван и да влиза “Зала на славата". Важно е да бъдат показвани успелите хора, един млад човек, който живее в България трябва да знае, че той може да остане да живее в България. Живеейки тук, ако се изучи, ако е трудолюбив и смел той може да стане глобално успешен нормален човек. Това дава оптимизъм и вяра, че ние все пак можем да се развиваме като общество и хора, а за младите хора, че могат да останат в България", коментира Добромир Иванов.



“Търсим хора, които са успешни предприемачи, имат история над 10 години и са помагали средата да се развива. Подбрали сме представителна извадка от 120 човека успешни предприемачи и всеки от тях ще може да си посочи топ 3. Сумират се резултатите и се вижда кой е победителят. Общността си номинира и си избира човекът, който припознават като пример, помогнал за развитието на тази екосистема. Във всяка една индустрия, която нормално се развива и расте, човек трябва да мисли как да я подобри, да иновира, да следи какви са тенденциите там и да мисли идеи как може да направи нещо полезно. Едни от най-интересните ни компании са в космическите технологии и карго дроновете и логистика, биотехнологиите. Развитието на цялата екосистема е станало изцяло и благодарение на приноса на предприемачите, които са помагали на бизнеса. Ролята на държавата е да създава рамка за равни възможности за всеки един предприемач, да има свободна конкуренция, свободен пазар. Основната работа на BESCO е гласът на предприемачите да бъде чут и много неща да подобрим в нашата страна в рамката за правене на бизнес, заключи Добромир Иванов.