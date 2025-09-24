ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Недялко Григоров от ВМА каза защо есента е изпитание за хората с хронични заболявания
За хората с хронични заболявания това е реално изпитание. Най-често страдат пациентите със сърдечно-съдови и дихателни проблеми, при които есента е период на по-чести оплаквания и риск от усложнения. Това подчертава доц. Недялко Григоров, началник на Клиника по вътрешни болести във ВМА.
Ето какво още добави той: "Сърцето е под натиск. Рязкото захлаждане предизвиква свиване на кръвоносните съдове, което води до повишаване на артериалното налягане. Това е особено опасно за хора с хипертония и сърдечна недостатъчност.
През есента често наблюдаваме повече пациенти с кризи на кръвното налягане. Организмът реагира чувствително на температурните промени и пациентите трябва да бъдат много по-стриктни в контрола на заболяването си.
Симптомите, на които да обърнем внимание са стягане или болка в гърдите, главозамайване и световъртеж, необичайна умора, задух. Специалистът препоръчва редовно измерване на кръвното, спазване на медикаментозната терапия и избягване на внезапни температурни разлики.
Когато въздухът "стяга“ гърдите
Хората с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и астма често усещат първи есента. Студеният и влажен въздух дразни дихателните пътища, а вирусните инфекции, типични за сезона, допълнително отслабват белия дроб.
Една от най-големите грешки на пациентите е да подценяват кашлицата и задуха. Ако симптомите се засилват, това е сигнал, че заболяването се е обострило и изисква намеса.
Характерните симптоми са кашлица и свирене в гърдите, нарастващ задух, засилено отделяне на храчки, чести настинки и инфекции. А сред препоръките на медиците са носене на шал или маска на открито, редовна употреба на инхалаторни медикаменти, отказ от тютюнопушене и навременна грипна ваксинация.
Как да помогнем на организма си през есента?
- Балансирано хранене със сезонни плодове и зеленчуци – тиква, ябълки, зеле, цитруси.
- Поддържане на добра хидратация, въпреки по-хладното време.
- Редовна, но умерена физическа активност – разходки, плуване, йога.
- Достатъчно сън и контрол върху стреса.
Есента не бива да се възприема като "опасен сезон“, но е факт, че тя е изпитание за хронично болните. При добра дисциплина, профилактика и навременен контакт с лекар, проблемите могат да бъдат държани под контрол".
