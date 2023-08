Доц. д-р Мариана Тодорова: Bank of America Corporation вече обучава служители чрез изкуствен интелект

© Bank of America Corporation съобщи, че вече използва изкуствен интелект и Метавселена, за да обучава новопостъпили служители. Дали това цели да съкрати разходите на физически служители, които да отделят време и интеграция за приобщаване на новопостъпилите, така че те да бъдат въведени в своите професионални задължения или е подход за работа към поколението – "Y“ и "Z“ – не знаем. Това коментира в предаването "Сценарий от бъдещето“ на Радио "Фокус“ с водещ Ива Дойчинова футурологът доц. д-р Мариана Тодорова.



"Ако Bank of America среща недостатъчно добър подбор на кадри и недостатъчно добър интерес, или младите хора се лутат – можем само да гадаем какви са мотивите. Вероятно и ефективността, и привличането на интерес са водещи, но те използват ИИ, маски, очила за виртуална реалност, за да обучават своите новопостъпили служите как да се отнасят с клиентите“, обясни Тодорова.



Тя уточни, че обучението се случва във виртуална среда, като се разиграват различни казуси: "Единият от тях е как служителите да се справят с гневен клиент, който е получил бавно обслужване или е платил някакви високи такси, нещо, което се случва и в България. Как става това – като всичко се делегира на мобилни приложения и физическият контакт почти изчезва. Да, по-удобно е, по-бързо е, но създава предпоставки за проблеми“. Другият казус, над който те са били обучавани е, когато някой некомпетентен и объркан служител на банката е направил грешка, която се е проявила в много проблематични казуси с клиентите – как тези счетоводители да бъдат медиатори между счетоводителите и клиентите и как да избягат "сухи“ от случая.



Футурологът обърна внимание, че обучението е било експериментално в Ню Йорк и не е въведено все още във всички клонове на Bank of America Corporation и обощи, че целта е физическите служите да се научат как да минимизират щетите от негативните емоции на своите клиенти.