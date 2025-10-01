Есента е сезон, който предлага живописен фон, но и предоставя уникални предизвикателства за нашата кожа. Това е времето, в което организмът влиза в период на адаптация - денят се скъсява, температурите спадат, влажността на въздуха се повишава. Всички тези фактори се отразяват върху най-големия орган в човешкото тяло –нашата кожа.Пациентите често възприемат лятото като сезон на слънчеви изгаряния, а есента – като време за почивка на кожата. Истината е, че именно есента е период на сериозни предизвикателства. Кожата страда от сухота, възпаления и обостряне на хронични кожни заболявания, изтъква доц. Весел Кантарджиев, началник на Клиниката по дерматология на ВМА.Комбинацията от по-студен въздух навън и отоплението в затворените помещения води до бърза загуба на влажност. Това прави кожата по-чувствителна, склонна към зачервяване, сърбеж и залющване, следователно това прави екземите най-честият кожен проблем през есенния сезон.Нарушаването на бариерната функция е ключов проблем. Когато липидният слой на кожата отслабне, тя става пропусклива за дразнители и алергени. Това води до възпаления, които лесно хронифицират, ако не бъдат овладяни навреме, обяснява специалистът.Есента е труден период за хората с псориазис и атопичен дерматит. Освен климатичните промени на сезона, провокатори за нови рецидиви са инфекциите на горните дихателни пътища и психическият стрес, свързан с началото на работния и учебния процес.Не е изненада, че именно през есента се наблюдават повече пациенти с влошен псориазис. Много е важно болните да не прекъсват лечението си и през лятото, когато симптомите временно отслабват или отзвучат, а да бъдат постоянни в ежедневната грижа целогодишно, съветва доц. Кантарджиев.Промяната в климата и по-влажният въздух влияят и върху мастните жлези. При хора, склонни към акне или себорея, симптомите могат да се засилят, затова есента е подходящ момент за консултация и адаптиране на терапията преди зимата да влоши състоянието допълнително. Хормоналните промени и стресът, които се наблюдават през този сезон, също играят особено важна роля. Да не забравяме, че правилният подбор на храната, добрият сън и адекватна спортната култура заемат важно място в поддържане на добра кожа и по-добър ефект от съответната назначена терапия.През есента краката прекарват повече време в затворени обувки. Повишената влага и топлина създават идеална среда за развитие на гъбични инфекции по кожата и ноктите. Това налага добра хигиена, редовна смяна на чорапи, дезинфекция на обувките и профилактични прегледи при първи симптоми – зачервяване, сърбеж или промяна в структурата на нокътя.Есенната мода често включва обличане на дрехи от различни материи, което може да доведе до контактен дерматит при хора с чувствителна и нетолерантна кожа. Внимавайте за дразнители като вълна и никел. Изберете дишащи и меки материали, за да предотвратите раздразнения. За предпочитане са памучните материи.Практични съвети за здрава кожа през есента:- Хидратирайте кожата на лицето и тялото си редовно.- Избирайте нежна козметика – без алкохол и силни аромати, за да не се дразни кожата.- Не забравяйте слънцезащитата – UV-лъчите остават активни през есента и дори през зимата.- Грижете се за ръцете и устните – балсамите и ръкавиците предпазват от изсушаване и напукване.- Хранете се пълноценно – продукти, богати на витамини A, C и E, омега-3 мастни киселини и приемайте достатъчно количество вода.- Посещавайте лекуващия Ви дерматолог – редовният контрол при хронични кожни заболявания е най-добрата превенция.Моят съвет е да не подценявате есента. Ежедневните грижи и профилактиката са ключът към здрава кожа през студените месеци. По този начин може да избягнете тежки обостряния и продължителни терапии, казва в заключение доц. Кантарджиев.