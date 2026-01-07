Докато се съберат и вече се разделиха
©
"Това, което ги събра, бе общото им разочарование към Дениз и Петър. В един момент обаче се оказа, че ако не обсъждат бившите си, нямат никаква тема на разговор“, разкриват запознати. Виктор доста често с повод и без повод споменавал Дениз, което дразнело Кристина, макар тя самата също да не намирали общи теми с бизнесмена.
Чашата преляла, когато Виктор започнал да рови в миналото на Криси след обвиненията от страна на Дениз, че си има дългогодишен приятел, с когото е била забелязвана неколкократно. Въпреки че хладнокръвната юристка отричала твърденията, съмненията на бизнесмена не спирали и се превърнали в психически тормоз за Криси.
"В крайна сметка Дениз се оказа права за Виктор – той е нарцисист с голямо его и комплекси, а Криси не е от жените, които ще търпят някой постоянно да ги тества“, разкриват нейни приятелки.
Че двамата вече не са заедно личи и от социалните мрежи, където двамата премахнаха и малкото си общи снимки.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Биляна Тончева, "Има любов": Бизнес общността събира дами с различни професии, които обменят идеи
10:31
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:03
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия заради бурните емоции при приготовлението им
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.