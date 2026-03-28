Докато зрителите тръпнеха пред БНТ: Екипът на "Мамник" "разцепи" столичен клуб
"Не знам как ви завърши "Мамник“, но Senser разцепиха Stroeja! Make a Switch! Преди 32 години с Антон Бакарски ги слушахме здраво и снощи беше като тогава! И детето беше! Age of panic - яко изкуфяхме!!! Който иска яко енергия, да ги гони днес в Солун!“, написа Божинов в личния си профил във Фейсбук.
Режисьорът публикува и лист със сетлиста на концерта, очевидно взет от музикантите, на който има и автографи към тях. Божинов си качи и няколкоминутно видео от изпълнение на една от любимите му песни. В деня на финалния епизод на "Мамник“ Виктор публикува и серия от снимки от снимачния процес, като благодари на всички замесени, като отбеляза с усмивка, че сред тях не е имало мамници. Най-големият въпрос обаче, който вълнува феновете, е – ще има ли продължение на сериала по следващите две книги на Васил Попов - "Лехуса“ и "Аждер“.
Голяма питанка сред феновете и дали Лазар остава жив, връща ли се в гроба и най-важното – появява ли се в следващите части. Най-голямата фен група на сериала, която наброява почти 20 000 фенове, пък е пълна и с мемета, най-вече с част от изказванията на героя на Йордан Ръсин – Камен Почекаин. Феновете са приятно изненадани, че в сериала се появява и самият Васил Попов като репортер. Той сподели кадър от изпаряването на мамника и написа: "Сбогом, мамниче, мое вече бяло пиле. Благодаря ти, че ми промени живота!“. "Благодаря и на тези, които ни засипаха с критика! Те направиха интригата истинска! Нямаме претенция за безгрешност, но усилията си струва да бъдат видени и оценени!“, казва Виктор Божинов. Забавни снимки зад кадър си споделиха и актьорите Гринго-Богдан Григоров и Екатерина Лазаревска, пише "Телеграф".
