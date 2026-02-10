Доста стряскаща новина за Шер
Източници, близки до иконата, разкриват шокиращи подробности за "жестокия“ график, който 80-годишната певица си е наложила – натоварване, което би пречупило и 20-годишен атлет!
Шер буквално се бори с часовника, за да довърши втората част от мемоарите си и своя "последен“ албум преди края на годината. "Тя иска пълен контрол, не вярва на никого за своята история, но напрежението я убива“, споделят загрижени приятели.
След последното ѝ явяване на наградите "Грами“ 2026 г., социалните мрежи пламнаха от зловещи слухове. Поведението на певицата накара мнозина да се запитат – губи ли Шер разсъдъка си?
Въпреки че самата тя се шегува, че е "по-стара от пръстта“, феновете са смразени от мисълта, че това може да са последните мигове на една ера.
"Тя няма миг покой. Работи като обсебена, но тялото ѝ вече крещи за помощ“, казват източници пред RadarOnline.
